Коронавирус
Snob.ru«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России
Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании. Теперь, пишет газета, билеты перевозчика стоят немного дешевле или на уровне конкурентов — S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены.
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с чего всё началось
«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.Ведомостивчера в 17:05
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Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
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По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
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Глава регионального Минздрава рассказала, что главные врачи 1-ой и 6-ой больниц Оренбурга, а также руководитель Александровской районной больницы, вернулись или в скором времени прибудут из отпусков, которые они решили провести за рубежом.
Общество
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
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Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
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5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
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ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
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В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»
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В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.