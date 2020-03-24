«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.

с чего всё началось

Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании. Теперь, пишет газета, билеты перевозчика стоят немного дешевле или на уровне конкурентов — S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены.

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