Коронавирус

ВедомостиВедомости«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.
Ведомостивчера в 17:05

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«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Ведомостивчера в 17:05

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъвчера в 19:27

«Ведомости»: «Аэрофлот» снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов

ТАССвчера в 22:14

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Lenta.ruвчера в 20:31

Авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за пандемии

URA.Ruвчера в 20:31

Авиакомпании начали снижать цены на полеты внутри России

ФедералПрессвчера в 23:34

СМИ: «Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутрироссийские перелеты

ТК Звездавчера в 23:28
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Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Жители Камчатки сняли мощное землетрясение на видео

Некоторых жителей Камчатки землетрясение застало в магазине. Они сняли на видео, как стеклянные витрины трясутся во время буйства стихии.
РЕН ТВ 00:00
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио вчера в 00:41
Политика

Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.
ТАСС 00:41
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ 23 марта в 15:34
Происшествия

Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах

Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Говорит Москва 00:59
Общество

Полицейским Екатеринбурга представили нового начальника

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков представил личному составу УМВД по Екатеринбургу нового руководителя.
Вечерние Ведомости 00:45
Шоу-бизнес

«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса

В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
РБК вчера в 07:18
Энергетика

Цены на нефть упали более чем на 7%

Мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
RT на русском 22 марта в 19:03
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Политика

Издательства США призывают КНР отменить решение о высылке журналистов

В условиях мировой борьбы с пандемией COVID-19 решение КНР о досрочном аннулировании аккредитации троих корреспондентов Wall Street Journal и их дальнейшем выдворении из страны считается, по мнению издательств США, разрушительным и безрассудным.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com вчера в 10:45
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Погибшего в Волгограде полицейского представят к госнаграде посмертно

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 02:59
Футбол

Тренер «Фламенго» пожелал журналистам заразиться коронавирусом

Тренер бразильского футбольного клуба "Фламенго" Жорже Жезус пожелал журналистам заразиться коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 00:57
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Футбол

Коронавирус подтвержден у экс-футболиста новосибирской «Сибири»

Максим Астфьев провел в новосибирской «Сибири» три с половиной сезона, с 2010 до середины сезона 2013 года, а также сезон 2014.
Тайга.инфо вчера в 23:23
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Наука

Самый ранний предок многих современных животных был найден в Австралии

Ikaria wariootia, вялый «шарик» размером с рисовое зерно, может показаться не таким уж большим, но ученые считают, что это может быть самый старый образец когда-либо обнаруженных билатерианцев: это двусторонние животные с осевой симметрией, ротовой полостью и выводящим отверстием, сквозной кишкой, в общем, как мы с вами.
Машины и Механизмы вчера в 05:43
Здоровье

Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Взгляд.ру 01:14
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Футбол

Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Советский спорт вчера в 05:27
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
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