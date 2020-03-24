Коронавирус
Ведомости«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
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с чего всё началось
«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.Ведомостивчера в 17:05
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Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Происшествия
Жители Камчатки сняли мощное землетрясение на видео
Некоторых жителей Камчатки землетрясение застало в магазине. Они сняли на видео, как стеклянные витрины трясутся во время буйства стихии.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Политика
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Ювелирные сети сокращают бизнес
Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Происшествия
Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах
Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Общество
Полицейским Екатеринбурга представили нового начальника
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков представил личному составу УМВД по Екатеринбургу нового руководителя.
Шоу-бизнес
«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса
В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
Энергетика
Цены на нефть упали более чем на 7%
Мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Политика
Издательства США призывают КНР отменить решение о высылке журналистов
В условиях мировой борьбы с пандемией COVID-19 решение КНР о досрочном аннулировании аккредитации троих корреспондентов Wall Street Journal и их дальнейшем выдворении из страны считается, по мнению издательств США, разрушительным и безрассудным.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Происшествия
Погибшего в Волгограде полицейского представят к госнаграде посмертно
Футбол
Тренер «Фламенго» пожелал журналистам заразиться коронавирусом
Тренер бразильского футбольного клуба "Фламенго" Жорже Жезус пожелал журналистам заразиться коронавирусной инфекцией.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Футбол
Коронавирус подтвержден у экс-футболиста новосибирской «Сибири»
Максим Астфьев провел в новосибирской «Сибири» три с половиной сезона, с 2010 до середины сезона 2013 года, а также сезон 2014.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Наука
Самый ранний предок многих современных животных был найден в Австралии
Ikaria wariootia, вялый «шарик» размером с рисовое зерно, может показаться не таким уж большим, но ученые считают, что это может быть самый старый образец когда-либо обнаруженных билатерианцев: это двусторонние животные с осевой симметрией, ротовой полостью и выводящим отверстием, сквозной кишкой, в общем, как мы с вами.
Здоровье
Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом
Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Футбол
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.