«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.

с чего всё началось

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. Теперь билеты у перевозчика стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены, особенно на апрель.

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

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