Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАвиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. Теперь билеты у перевозчика стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены, особенно на апрель.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.
Ведомостивчера в 17:05

Подробнее о событии

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Ведомостивчера в 17:05

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъвчера в 19:27

«Ведомости»: «Аэрофлот» снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов

ТАССвчера в 22:14

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Lenta.ruвчера в 20:31

Авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за пандемии

URA.Ruвчера в 20:31

СМИ: «Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутрироссийские перелеты

ТК Звездавчера в 23:28

«Аэрофлот» снизил цены на рейсы внутри России

News.ruвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru вчера в 16:08
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Единоборства

Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде

Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
Газета.Ru вчера в 23:39
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста вчера в 08:54
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского продлили домашний арест

Петропавловск-Камчатский, 25 марта 2020, 06:06 — REGNUM Бывшему мэру столицы Камчатки Виталию Иваненко продлён домашний арест.
REGNUM вчера в 23:06
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport вчера в 05:26
Здоровье

Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Live24 вчера в 08:12
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве карантина как минимум на три недели.
РИА Новости 23 марта в 17:44
Здоровье

Карантин вводят для пожилых жителей Сахалинской области

Карантин для людей старше 65 лет вводится в Сахалинской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru вчера в 21:51
Экономика

Экспортеров РФ поддержит антикризисный штаб

Российский экспортный центр создал структуру, которая должна помочь в период эпидемии наладить зарубежные поставки АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции создал антикризисный штаб, сообщила пресс-служба РЭЦ.
Деловое.ТВ вчера в 07:26
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК вчера в 11:11
Здоровье

Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки

За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Город55.ру вчера в 23:28
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 23 марта в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное