Экономика
Forbes«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок. Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с ситуацией в компании, по словам которого, был урезан и рекламный бюджет.
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Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.Ведомости10:56
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.
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