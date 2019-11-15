с чего всё началось

Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок. Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с ситуацией в компании, по словам которого, был урезан и рекламный бюджет.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Теннис Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Политика США расширили санкции против Кубы По словам Помпео, санкции против кубинских гостиниц ввели в США из-за того, что эти средства размещения принадлежат местным военным.

Космос Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС» В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.

Политика Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.

Происшествия Задержан крупный начальник в Якутске Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.

Кино Time назвал главные фильмы десятилетия Журнал Time составил список главных фильмов, вышедших с 2010 по 2018 год. Список составила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек.

Экономика Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.