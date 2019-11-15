Экономика

ForbesForbes«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR

2 фото
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок. Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с ситуацией в компании, по словам которого, был урезан и рекламный бюджет.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал
 The Bell, изучив данные госзакупок.
Ведомости10:56

Подробнее о событии

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Ведомости10:56

«Аэрофлот» в нынешнем году вдвое уменьшил расходы на PR

Коммерсантъ12:00

«Аэрофлот» в этом году вдвое сократил бюджет на рекламу и РR

Эхо Москвы13:00

The Bell: «Аэрофлот» вдвое сократил расходы на PR

Дождь12:14

«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR

Forbes12:44

«Аэрофлот» снизил расходы на PR в два раза

ГЛАС.RU12:44

«Аэрофлот» из-за роста цен на топливо впервые урезал расходы на свой пиар

Общая газета.RU17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Известия 12:44
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Теннис

Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
РБК 17:53
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Происшествия

Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина

Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой.
Газета.Ru 18:24
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Музыка

Пригожин оценил планы Бузовой на участие в Евровидении

ФАН 07:07
Политика

США расширили санкции против Кубы

По словам Помпео, санкции против кубинских гостиниц ввели в США из-за того, что эти средства размещения принадлежат местным военным.
Газета.Ru 17:26
Космос

Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Lenta.ru 04:21
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 06:06
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 13 ноября в 09:54
Космос

Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Известия вчера в 00:31
Гаджеты

Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X1

ThinkPad X1 с гибким экраном оснастили 13,3-дюймовой матрицей с разрешением 2К.
Astera 17:06
Армия и оружие

Десант российских военных на брошенную США базу в Сирии попал на видео

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром при брошенной базе США на севере Сирии.
Газета.Ru 04:48
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.
Аргументы и Факты 14:11
Космос

Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе

N+1 вчера в 14:28
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru 17:13
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru 02:10
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика 12 ноября в 20:05
Музыка

Ставрополец не попал в шоу «Голос» из-за отказа спеть хит Шнурова

Победа 26 03:16
Происшествия

Задержан крупный начальник в Якутске

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.
SakhaLife.ru 06:14
Кино

Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time составил список главных фильмов, вышедших с 2010 по 2018 год. Список составила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек.
Культуромания 05:47
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 13 ноября в 12:25
Экономика

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс вчера в 00:54
Наука

Физики открыли новое состояние вещества

В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.
Хайтек 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное