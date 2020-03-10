Общество

ТАССТАСС«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Пассажиры, купившие билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Италию и Израиль и обратно, с 10 марта по 31 мая могут бесплатно вернуть билеты или поменять маршрут и дату полета, сообщается на сайте авиакомпании
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