Общество
ТАСС«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
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Пассажиры, купившие билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Италию и Израиль и обратно, с 10 марта по 31 мая могут бесплатно вернуть билеты или поменять маршрут и дату полета, сообщается на сайте авиакомпании.Вести.Ru12:12
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