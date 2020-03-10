с чего всё началось

"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.

«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

Политика Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе.

Общество В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.

Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Энергетика Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта Совещание главы Минэнерго Александра Новака и руководителей нефтяных компаний по обсуждению ситуации после развала сделки ОПЕК+ состоится 12 марта, передает Reuters сообщение ведомства.

Энергетика Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Шоу-бизнес В сети появилось свежее фото певицы МакSим Директор МакSим опубликовала в своем микроблоге свежее фото исполнительницы. В кадре артистка зажигает свечи на праздничном торте.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Шоу-бизнес Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.

Здоровье Эксперт назвал примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Наньшань рассказал в эфире телеканала провинции Гуандун, что несмотря на снижение числа зараженных, странам необходимо продолжать ограничительные меры, а Китаю – даже усилить контроль вдоль своих границ.