В России спрос на машино-места за год вырос в 1,5 раза

Во II квартале 2021 года покупатели стали интересоваться покупкой гаражей почти на 17% чаще, чем во втором квартале 2020 года, а по сравнению с I кварталом этого года наблюдается рост более 5%. Сильнее всего показатели спроса за год выросли в Красноярске (в 1,7 раза), Брянске и Сочи (в 1,5 раза).