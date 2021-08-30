Во II квартале 2021 года покупатели стали интересоваться покупкой гаражей почти на 17% чаще, чем во втором квартале 2020 года, а по сравнению с I кварталом этого года наблюдается рост более 5%. Сильнее всего показатели спроса за год выросли в Красноярске (в 1,7 раза), Брянске и Сочи (в 1,5 раза).
Правительство Венгрии до конца сентября планирует заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку природного газа на 15 лет, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто после переговоров в Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Bloomberg.