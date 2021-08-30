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ОАК в I полугодии сократила чистый убыток по МСФО в 36 раз

Выручка тем временем увеличилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 195,2 млрд рублей.
Finam.Ru
"Аэрофлот" во 2 квартале получил 2,6 млрд рублей чистого убытка против 35,8 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании по МСФО.
Finam.Ru
Выручка за квартал выросла до 119,7 млрд рублей.
Finam.Ru
Операционные расходы за 6 месяцев 2021 года увеличились на 7,7% и составили 210,5 млрд рублей.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ОАК в I полугодии сократила чистый убыток по МСФО в 36 раз
Интерфакс12:20
Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I полугодие сократился на 52,4%
ТАСС12:02
Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за первое полугодие уменьшился на 52.4%
АК&М11:31
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО сократился на 93%
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