Finam.Ru«Аэрофлот» во 2 квартале сократил чистый убыток почти в 14 разЧистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года сократился до 27,7 млрд рублей с 58,27 млрд рублей годом ранее (на 52,4%).ТАССВыручка тем временем увеличилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 195,2 млрд рублей.Finam.RuВыручка за квартал выросла до 119,7 млрд рублей.Finam.RuПоказатель EBITDA вырос почти в 4 раза - до 41,6 млрд рублей.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЧистый убыток «Аэрофлота» по МСФО в первом полугодии сократился в 2,1 раза, до 27,7 миллиарда рублейПРАЙМ13:06Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I полугодие сократился на 52,4%ТАСС12:02Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО сократился на 93%Финмаркет11:53Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за первое полугодие уменьшился на 52.4%АК&М11:31«Аэрофлот» во 2 квартале сократил чистый убыток почти в 14 разFinam.Ru11:22Показать ещёОценитьПоделиться