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«Аэрофлот» во 2 квартале сократил чистый убыток почти в 14 раз

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года сократился до 27,7 млрд рублей с 58,27 млрд рублей годом ранее (на 52,4%).
ТАСС
Выручка тем временем увеличилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 195,2 млрд рублей.
Finam.Ru
Выручка за квартал выросла до 119,7 млрд рублей.
Finam.Ru
Показатель EBITDA вырос почти в 4 раза - до 41,6 млрд рублей.
Finam.Ru

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Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО в первом полугодии сократился в 2,1 раза, до 27,7 миллиарда рублей
ПРАЙМ13:06
Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I полугодие сократился на 52,4%
ТАСС12:02
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО сократился на 93%
Финмаркет11:53
Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за первое полугодие уменьшился на 52.4%
АК&М11:31
«Аэрофлот» во 2 квартале сократил чистый убыток почти в 14 раз
Finam.Ru11:22

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