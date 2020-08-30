«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Планируется, что аргентинец будет выступать за "горожан" три года, после чего перейдет в аренду в "Нью-Йорк Сити", принадлежащий владельцам "Манчестер Сити".