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РБК
РБК

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.В источнике
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Взгляд.ру

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Взгляд.ру14:07
Невские Новости

«Аэрофлот» вновь пустил в продажу билеты на Сахалин по рекордно низкой цене

Невские Новости13:49
Мир новостей

Вип-пассажиры на грузовых рейсах

Мир новостей09:59
РБК

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

РБК13:17
ПРАЙМ

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября

ПРАЙМ12:56
Известия

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Известия12:35
Байкал24

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Байкал2413:17

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Блокнот.ру12:52
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