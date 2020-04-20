В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.

с чего всё началось

«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.

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