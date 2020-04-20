Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» перестал лидировать по числу рейсов по России

Компания «Аэрофлот» впервые перестала лидировать по количеству внутренних рейсов, подсчитали «Ведомости». Она уступила второму игроку на рынке — S7. Количество рейсов «Аэрофлота» за неделю с 4 по 10 апреля снизилось с 3000 до 1050 в одну сторону, или 150 в сутки.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.
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Обвал нефти в США на 20% не оставил рубль безучастным

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Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России

Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
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Путешествия

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