В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.

с чего всё началось

Компания «Аэрофлот» впервые перестала лидировать по количеству внутренних рейсов, подсчитали «Ведомости». Она уступила второму игроку на рынке — S7. Количество рейсов «Аэрофлота» за неделю с 4 по 10 апреля снизилось с 3000 до 1050 в одну сторону, или 150 в сутки.

«Аэрофлот» перестал лидировать по числу рейсов по России

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