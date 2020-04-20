Общество

РБКРБК«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.
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«Аэрофлот» утратил позиции лидера по авиаперевозкам

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Фонтанка.Ру06:43
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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Путин предупредил о пике коронавируса

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Здоровье

В Удмуртии подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 20 апреля 2020, 13:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 апреля выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

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1rnd.ru 08:24
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Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Общество

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина

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Газета.Ru 10:54
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Стало известно, когда пик коронавируса ожидается в Самарской области

Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области пройдёт в течение двух недель.
ГТРК Самара 09:29
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Армия и оружие

Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М

Военное дело вчера в 02:28
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews вчера в 10:48
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Футбол

«Реал» намерен играть домашние матчи Ла Лиги на своей базе

В руководстве клуба склоняются к проведению матчей на тренировочной базе, поскольку оставшиеся поединки текущего розыгрыша Ла Лиги, судя по всему, пройдут без зрителей.
Soccer.ru 11:10
Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 09:00
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Экономика

«Газпром нефть» начала производство антисептиков

"Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.
Интерфакс 10:01
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Наука

Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса

Ученый из Галле-Виттенбергского университета провел исследование и нашел связь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с повышенным количеством смертей от COVID-19.
Индикатор 08:29
Происшествия

Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми

Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
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Общество

Кампания «НЕТ» проведет онлайн-митинг против обнуления сроков Путина

Общественная кампания "НЕТ" анонсировала онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию, сообщается на страницах кампании в соцсетях.
ЗакC.Ру 11:30
Общество

Курсантов ВМА массово тестируют на коронавирус

Вечером 12 апреля курсантов вновь заселили в общежитие Академии, так как необходимо продолжать репетиции парада — так им объявили.
МР7.ру вчера в 11:13
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения

Почетное пятое место занимает Nissan GT-R Track Edition — автомобиль комплектуется битурбированным мотором V8 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 565 л.с. Мотор сочетается со спортивной роботизированной трансмиссией.
SpeedMe вчера в 11:15
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Общество

Ростовчан обвинили в создании очередей возле пунктов выдачи пропусков

В первый день выдачи новых пропусков, которые начинают действовать с 23 апреля, ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в пункты выдачи.
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Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

McDonald’s и KFC грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции

Компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Говорит Москва 08:51
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Общество

Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
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