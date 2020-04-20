Общество

РБКРБК«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
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«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.
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«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

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Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
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Общество

Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей

В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
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Общество

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BFM.ru 07:22
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Гулькина рассказала об инсульте у Булановой

О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
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Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
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Экономика

Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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РИА Новости вчера в 08:00
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Здоровье

Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в эфире телеканала "Звезда" напомнил, что социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом не заразиться коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:07
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

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Общество

В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).
Известия 08:44
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Общество

В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
Вести Подмосковья 03:51
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Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
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Общество

Собянин оценил выполнение москвичами требований самоизоляции

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РИА Новости 05:18
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Армия и оружие

Американский патруль в Сирии был атакован. Есть раненые

«Местные жители сообщили, что военная машина Hammer, на которой двигалась группа американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) была атакована группой неизвестных на пути к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, в результате чего автомобиль был уничтожен и ранены нескольких находившихся в нем военных», — говорится в сообщении агентства.
ИА Красная Весна 08:49
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Здоровье

В Оренбургской области выявили еще 35 пациентов с коронавирусом

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Orenburg.media 07:21
Экономика

Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят

Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь

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Здоровье

В России зафиксировали 285 очагов заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны.
Газета.Ru 07:40
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Здоровье

Главное о распространении коронавируса в мире к этому часу: Передышка в Британии и 20 тысяч смертей во Франции

В пятёрку входят Испания (почти 196 тысяч больных), Италия (около 179 тысяч), Франция (153 тысячи), Германия (больше 144 тысяч).
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Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Известия 07:06
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Происшествия

В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей

Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:48
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