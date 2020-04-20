В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.

с чего всё началось

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

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