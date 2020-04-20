Общество
РБК«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт.Ведомости04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Шоу-бизнес
Гулькина рассказала об инсульте у Булановой
О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в эфире телеканала "Звезда" напомнил, что социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом не заразиться коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:07
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).
Известия 08:44
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
Вести Подмосковья 03:51
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Общество
Собянин оценил выполнение москвичами требований самоизоляции
Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с коронавирусом, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие
Американский патруль в Сирии был атакован. Есть раненые
«Местные жители сообщили, что военная машина Hammer, на которой двигалась группа американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) была атакована группой неизвестных на пути к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, в результате чего автомобиль был уничтожен и ранены нескольких находившихся в нем военных», — говорится в сообщении агентства.
ИА Красная Весна 08:49
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Здоровье
В Оренбургской области выявили еще 35 пациентов с коронавирусом
Напомним, 20 апреля стало первым за неделю днем, когда федеральный центр не подтвердил новых случаев коронавируса в Оренбургской области.
Orenburg.media 07:21
Экономика
Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят
Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Парламентская газета 06:43
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь
Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.
News.ru 09:01
Здоровье
В России зафиксировали 285 очагов заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны.
Газета.Ru 07:40
Здоровье
Главное о распространении коронавируса в мире к этому часу: Передышка в Британии и 20 тысяч смертей во Франции
В пятёрку входят Испания (почти 196 тысяч больных), Италия (около 179 тысяч), Франция (153 тысячи), Германия (больше 144 тысяч).
Царьград вчера в 15:39
Происшествия
В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей
Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:48