Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19
О намерении поставить прививку от коронавируса заявили 63% россиян. Еще 13% респондентов пока не определились.
РБК 06:00
Общество
Российский боец ММА высмеял угрозы Соловьева в адрес Уткина
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ
Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.
Национальная служба новостей 05:53
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Космос
Эксперт предложил Роскосмосу создать совместное предприятие со SpaceX
"Вполне можно предложить создать совместное предприятие с Маском для реализации проекта грузовой транспортной системы для освоения дальнего космоса", - сказал РИА Новости Ионин.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Дарья Мороз призналась Агате Муцениеце, что состоит в отношениях
Дарья Мороз приняла участие в прямом эфире, который организовала Агата Муцениеце в своем микроблоге в Instagram, и ответила на все вопросы 31-летней актрисы.
Вокруг ТВ 04:07
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
Росбалт 03:53
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Общество
В Москве скончался личный пилот Путина
В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram
Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Футбол
«Локомотив» мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался
В составе "Сантоса" на поле вышел Неймар, которого скауты пытались предложить тогдашнему президенту "Локо" Юрию Сёмину.
Pravda.Ru 05:37
Политика
В США число жертв коронавируса превышает потери во Вьетнамской войне
Свыше 58,3 тысяч человек умерли в США от коронавируса. Это превышает совокупные потери американцев во Вьетнамской войне.
Цензуры.Нет 05:14
Общество
В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая
В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
Эхо Москвы 05:32
Общество
Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела Nginx
Генпрокуратура нашла основания для прекращения уголовного дела об авторских правах Rambler Group на разработки веб-сервера Nginx.
Дождь 04:17
Игры
«Оставьте нас, чёрт возьми, в покое!»: режиссёр The Last of Us Part II ответил на критику игроков словами Курта Кобейна
«Если у кого-то из вас есть хоть капля ненависти к гомосексуалистам, людям с другим цветом кожи или женщинам, сделайте, пожалуйста, одолжение — оставьте нас, чёрт возьми, в покое!» — попросил Дракманн.
3DNews 05:00
Происшествия
В Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин
Оба мужчины, 71 и 84 лет, скончались 18 апреля 2020 года в ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина".
Piter.tv 05:45