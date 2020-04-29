Общество

Российская газетаРоссийская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК02:00

Подробнее о событии

«Аэрофлот» будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

РИА Новости05:09

Вместо возврата денег за билеты «Аэрофлот» хочет выдавать ваучеры

URA.Ru02:24

«Аэрофлот» подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Интерфакс05:29

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Ведомости04:17

«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической обстановки

ТАСС05:17

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Российская газета05:32

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

РБК02:00
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Общество

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Общество

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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Общество

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Политика

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Энергетика

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Ореанда-Новости вчера в 02:03
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Общество

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Общество

В Москве не изменится порядок оформления цифровых пропусков

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Москве остается прежним: их можно получить два раза в неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 06:59
Здоровье

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Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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