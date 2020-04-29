Общество

Российская газетаРоссийская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Читать в источнике
Комментировать181
с чего всё началось

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК02:00

Подробнее о событии

«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами

РБК08:21

«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической обстановки

ТАСС05:17

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Российская газета05:32

«Аэрофлот» подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Интерфакс05:29

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Ведомости04:17

«Аэрофлот» будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

РИА Новости05:09

Вместо возврата денег за билеты «Аэрофлот» хочет выдавать ваучеры

URA.Ru02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
9
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
761
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
1,9K
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
722
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
35
Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
775
Шоу-бизнес

46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте

46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.
Lenta.ru 04:28
1
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна Малика

Джиджи Хадид и Зейн Малик готовятся стать родителями. Эту радостную новость сообщает TMZ со ссылкой на источники из окружения пары.
ИА InterMedia 06:02
3
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
12
Происшествия

Силовики заблокировали деревню на карантин из-за возвращения вахтовика

News.ru 07:23
Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
161
Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
22
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
408
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
14
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
25
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
61
Общество

Белая медведица Аврора погибла в зоопарке Ижевска

Белую медведицу Аврору отправили в зоопарк Ижевска к жениху, медведю Балу, для создания пары.
ТВ-Енисей 06:02
13
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
14
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

Известия 05:30
5
Религия

Умер настоятель московского храма протоиерей Георгий Бреев

Газета.Ru 09:00
Космос

«Спутники Илона Маска» заметили в ночном небе над КМВ

Объекты, которые заметили над КМВ, запустили 22 апреля с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Победа 26 27 апреля в 06:03
1
Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
3
Здоровье

Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
1,6K
Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
2K
Здоровье

Почти 200 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 29 апреля 2020, 12:26 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили 13 случаев нового коронавируса, число зараженных с начала эпидемии выросло до 198 человек.
REGNUM 05:26
1
Политика

Путин призвал не допустить дефицит топлива в России

Дефицит топлива на внутреннем рынке РФ недопустим, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике.
РИА Новости 07:48
8
Общество

Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
10
Кино

«Зулейха открывает глаза» установил несколько телевизионных рекордов

Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» стал лидером в нескольких категориях, установив новые рекорды.
Ореанда-Новости 08:44
1
Экономика

Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы

По словам министра, в течение I квартала текущего года Минэнерго фиксировало стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за электроэнергию, тепло и газ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное