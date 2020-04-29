Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
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Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
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РБК 08:02
Общество
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Газета.Ru вчера в 20:43
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
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Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
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Общество
В Самарской области ввели масочный режим
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