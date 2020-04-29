Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Общество
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В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
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Происшествия
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«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
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РИА Новости 07:59
Экономика
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8%
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8% в годовом выражении, отмечено в предварительном отчете Минторга США.
Вести.Ru 09:04
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Общество
ФСБ обнаружила подпольных оружейников более чем в 20 регионах
Коммерсантъ 05:57
Спорт
Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая
CyberSport.ru 09:44
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Космонавт Кудь-Сверчков назвал диапазон зарплат космонавтов России
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков назвал размер зарплат, которые выплачивают летавшим и не летавшим на орбиту космонавтам.
РЕН ТВ 09:31
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
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Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
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Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Экономика
Samsung Electronics объявила результаты первого квартала 2020 года
Квартальная операционная прибыль Samsung в первые три месяца 2020 года по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года снизилась на 0,7 трлн вон ($570 млн) до 6,45 трлн вон ($5,28 млрд).
3DNews 09:37
Общество
Старшая дочь Путина и «Роснефть» изучат геном россиян
Детский эндокринолог Мария Воронцова (предполагаемая старшая дочь президента РФ Владимира Путина) совместно с «Роснефтью» создадут центр генетических исследований.
Компания 08:14
Энергетика
Минэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года
Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 08:38
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РИА Новости 09:12
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Экономика
Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка «Точка», 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
РБК 03:00
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23