Общество

Российская газетаРоссийская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК02:00

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«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами

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«Аэрофлот» будет давать ваучеры вместо денег за билеты

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«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической обстановки

ТАСС05:17

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Российская газета05:32

«Аэрофлот» подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Интерфакс05:29

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Ведомости04:17

«Аэрофлот» будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

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