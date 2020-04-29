Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Общество
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Московский Комсомолец 11:13
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Здоровье
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Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство, а также другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами России.
Общественное телевидение России 13:11
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RT на русском вчера в 07:24
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 13:43
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
В свою очередь, МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.
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Общество
Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
Уральский меридиан 11:22
Наука
Дефектный графен ускорил электрохимические реакции
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Сегодня в омском минздраве сообщили, что Омский регион готовится принять пациентов из Республики Саха-Якутия.
АиФ Омск 01:47
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
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Общество
Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание 30 апреля
Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки ситуации.
ТАСС 12:00
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:32
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Общество
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
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RT на русском 04:29
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ 08:41
Общество
В Карелии продлили ограничительные меры
Ограничительные меры в Карелии, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 11 мая, соответствующее распоряжение во вторник подписал глава региона Артур Парфенчиков.
РИА Новости 14:17
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04