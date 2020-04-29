Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Читать в источнике
Оценить166
с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
Политика
Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает
Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 16:01
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
Газета.Ru 06:15
Экономика
Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%
Клиенты Сбербанка из сегмента малого и среднего бизнеса в конце марта и апреле сократили расходы на персонал на 4%, свидетельствует исследование кредитной организации.
Интерфакс 07:18
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
Общество
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
Здоровье
В Севастополе зарегистрированы четыре новых случая коронавируса
На 29 апреля в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 — 57 человек.
Севастополь.ру 05:30
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59
Общество
Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от коронавируса
Амур.инфо вчера в 21:39
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Гаджеты
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году
Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
Дни24 08:02
Футбол
«Зенит» — лидер, «Тамбов» — в Лиге чемпионов, «Сочи» — в Лиге Европы, «Спартак» — на грани вылета. Что было бы, если бы в РПЛ забивали только россияне
Помимо 23-летнего полузащитника в матче против «Зенита» из россиян удалось отличиться только Кантемиру Берхамову («Арсенал»), Евгению Маркову («Рубин») и Андрею Панюкову («Урал»), но только форвард казанцев смог своим голом принести команде хотя бы одно очко.
Спорт-Экспресс вчера в 10:30
Здоровье
В Оренбуржье резко снизилось число новых заражений коронавирусом
По данным регионального Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на середину дня 29 апреля было зафиксирован 21 новый случай COVID-19.
56orb.ru 07:32