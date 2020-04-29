Общество
Российская газета«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
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Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет
Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
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Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
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