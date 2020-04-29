Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.

с чего всё началось

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.

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