Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфакс«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. Теперь на борт пассажиры смогут пройти только в масках и перчатках и только если у них нет повышенной температуры.
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«Аэрофлот» начнет предоставлять маски пассажирам при необходимости

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«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

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«Аэрофлот» будет предоставлять маски пассажирам во время рейса в случае необходимости

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«Аэрофлот» меняет правила обслуживания пассажиров. Вставать с мест будет нельзя

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«Аэрофлот» внес временные изменения в порядок обслуживания пассажиров

Агентство Москва13:54

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

Интерфакс14:43
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