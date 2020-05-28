Коронавирус
Интерфакс«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. Теперь на борт пассажиры смогут пройти только в масках и перчатках и только если у них нет повышенной температуры.
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Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
По данным ведомства, огонь велся с применением гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия по населенному пункту Старомихайловка.
Новостной фронт 27 мая в 06:30
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело вчера в 05:31
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Футбол
Вальдес возглавил клуб 4-го дивизиона чемпионата Испании
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес стал новым главным тренером клуба «Орта» из 4-го испанского дивизиона.
Матч ТВ 01:37
Политика
Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса
Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Взгляд.ру 02:11
Финансы
Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Экономика
Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
Общество
Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн
Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн (1,3 млрд руб.).
РБК 26 мая в 12:04
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Пензенская правда вчера в 12:24
Общество
Количество больных коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 18 человек
За сутки в Кемеровской области выявили 18 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Кузбасс 27 мая в 00:55
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
Общество
С 1 июня в России ожидается резкое похолодание
На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
Общество
Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33