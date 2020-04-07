Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане. «Аэрофлот» только что сообщил нам, что запросил разрешение на рейс в Нью-Йорк с вылетом сегодня, 7 апреля, в 14:15.
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«Аэрофлот» вывез группу американцев из Москвы

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Новая газетавчера в 06:06

«Аэрофлот» 7 апреля днем вывезет группу американцев из Москвы

Интерфаксвчера в 04:52
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РИА Новости вчера в 10:19
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Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние

Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
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Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
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У NASA появился прибор для произведения инфракрасной съемки.
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Сроки уплаты налогов перенесены.
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Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
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РБК вчера в 10:04
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В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
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Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

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