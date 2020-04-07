Коронавирус
RT на русском«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане. «Аэрофлот» только что сообщил нам, что запросил разрешение на рейс в Нью-Йорк с вылетом сегодня, 7 апреля, в 14:15.
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Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни
Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Космос
Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах
Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние
Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Космос
Телескоп NASA будет искать планеты за пределами Солнечной системы
У NASA появился прибор для произведения инфракрасной съемки.
Футбол
Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Здоровье
Систему госпиталей для пациентов с коронавирусом развернут на Кубани
Перепрофилирование леченых учреждений под госпитали для приема больных коронавирусной пневмонией ведется в Краснодарском крае.
Здоровье
Во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса
За последние сутки во Владимирской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Культура
Фестиваль «МИР Сибири» отменили из-за коронавируса
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
ЖКХ
В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
Общество
Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом
Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Происшествия