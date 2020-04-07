Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане. «Аэрофлот» только что сообщил нам, что запросил разрешение на рейс в Нью-Йорк с вылетом сегодня, 7 апреля, в 14:15.

«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Политика Лукашенко пригрозил правительству отставкой Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.

Происшествия Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

ЖКХ В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.

Общество Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.