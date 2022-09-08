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«Аэрофлот» в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
РИА Новости
Также гендиректор рассказал, что с октября планируется начать полеты в Дубай.
Газета.Ru
Также рассматривается возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа.
Life.ru
«Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — уточнил гендиректор «Аэрофлота».
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