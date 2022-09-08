«Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — уточнил гендиректор «Аэрофлота».
"Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — говорится в статье.
Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12 и по М-5 после реконструкции, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба Кремля.
В России телефонные мошенники начали изощренно мстить тем гражданам, которые не поддаются на их уловки и пытаются разыгрывать злоумышленников, пишут 8 сентября «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.