РБК«Аэрофлот» заменит американскую Sabre на российскую систему бронирования билетовКомпании группы «Аэрофлот» — одноименная авиакомпания, «Победа» и «Россия», а также «Уральские авиалинии» до конца 2022 года перейдут на российскую систему бронирования «Сирена-Трэвел».РБК«Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел».РБКПосле введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".Интерфакс"Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки - в течение 24 часов", -указывается в сообщении.ТАССЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваLife.ruФорпост Северо-ЗападГазета.RuПодробнее о событии«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронированияИнтерфакс06:54Ростех заявил, что «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронированияТАСС06:36Самое цитируемое«Аэрофлот» и еще ряд авиакомпаний перейдут на отечественную систему бронированияФАН07:29«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетовГазета.Ru07:08«Аэрофлот» заменит американскую Sabre на российскую систему бронирования билетовРБК08:50«Ростех» заявил о переходе «Аэрофлота» с американской системы бронирования на российскуюLenta.ru06:39«Ростех»: «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронированияРИА Новости06:32Показать ещёОценить233Поделиться