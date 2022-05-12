Будьте в Плюсе

«Аэрофлот» заменит американскую Sabre на российскую систему бронирования билетов

Компании группы «Аэрофлот» — одноименная авиакомпания, «Победа» и «Россия», а также «Уральские авиалинии» до конца 2022 года перейдут на российскую систему бронирования «Сирена-Трэвел».
РБК
«Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел».
РБК
После введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".
Интерфакс
"Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки - в течение 24 часов", -указывается в сообщении.
ТАСС

Подробнее о событии

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования
Интерфакс06:54
Ростех заявил, что «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронирования
ТАСС06:36
Самое цитируемое
«Аэрофлот» и еще ряд авиакомпаний перейдут на отечественную систему бронирования
ФАН07:29
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов
Газета.Ru07:08
«Аэрофлот» заменит американскую Sabre на российскую систему бронирования билетов
РБК08:50
«Ростех» заявил о переходе «Аэрофлота» с американской системы бронирования на российскую
Lenta.ru06:39
«Ростех»: «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронирования
РИА Новости06:32

Интересное

В Госдепе заявили, что США не допускают возможности поставок оружия на Украину

Власти США полностью исключают возможность поставок оружия на Украину, об этом не может быть и речи, заявили в Госдепе.
Lenta.ru10:36

ESO представила первую в истории фотографию черный дыры в центре Млечного Пути

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) представили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой располагается Земля.
Lenta.ru09:40

«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»

«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа.
Lenta.ru08:34

Британская MI6 предложила ВС Украины атаковать объекты ВС РФ в Белгородской области

Британская разведка MI6 предложила ВС Украины атаковать объекты ВС РФ в Белгородской области.
Solenka.info10:27

Матвиенко: Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области о статусе региона

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона.
РБК10:32

Премьер Британии Джонсон пообещал, что украинских беженцев не будут высылать в Руанду

4 мая The Independent сообщило, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями.
Lenta.ru10:41

МИД Румынии вызвал российского посла Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости07:12

Страховщик Allianz заявил о возможном уходе из России с €500 млн убытков

Одна из крупнейших европейских страховых компаний Allianz с большой долей вероятности покинет российский рынок, что может привести к потере ею прибыли в размере €500 млн.
РБК09:47

Литва отзывает посла в России и закрывает консульство в Петербурге

В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня, свидетельствуют документы на сайте парламента.
РИА Новости10:41

Телеграм-каналы проинформировали о начале штурма ВС РФ Северодонецка

Военные Российской Федерации и бойцы ЛНР начали штурмовать Северодонецк.
Solenka.info10:15