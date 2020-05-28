Коронавирус

Русская ПланетаРусская Планета«Аэрофлот» запретил перевозки пассажиров без масок и перчаток

В соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора «Аэрофлот» изменил правила обслуживания пассажиров. О этом говорится в сообщении компании. Пассажиры будут допускаться на борт воздушного судна только в защитных масках и перчатках.
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Пассажиры авиакомпании «Аврора» с 3 июня будут летать в масках и перчатках

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