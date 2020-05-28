Коронавирус
Русская Планета«Аэрофлот» запретил перевозки пассажиров без масок и перчаток
В соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора «Аэрофлот» изменил правила обслуживания пассажиров. О этом говорится в сообщении компании. Пассажиры будут допускаться на борт воздушного судна только в защитных масках и перчатках.
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Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19
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Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
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Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
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В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
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Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
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Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
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В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
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