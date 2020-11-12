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Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене.

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