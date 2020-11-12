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РИА Новости
РИА Новости

«Аэрофлот» заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Арестованный за госизмену Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании

Арестованный Лефортовским судом Москвы представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.
ТАССвчера в 13:08
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СМИ: сотрудника «Аэрофлота» подозревают в передаче Великобритании секретных данных

Коммерсантъвчера в 13:56
РБК

Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку

РБКвчера в 13:33
Взгляд.ру

Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

Взгляд.рувчера в 12:59
Интерфакс

«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену

Интерфаксвчера в 13:26
ТАСС

Источник: представитель «Аэрофлота» в Великобритании Федоткин обжалует свой арест

ТАССвчера в 14:44
РИА Новости

«Аэрофлот» заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

РИА Новостивчера в 13:40
РЕН ТВ

Аэрофлоту неизвестно об аресте их представителя в Лондоне за госизмену

РЕН ТВвчера в 12:59

FT сообщила о разногласиях Сбербанка с Mail.ru Group в рамках партнерства

Совместное предприятие Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды может оказаться под угрозой из-за разногласий партнеров в вопросах управления и корпоративной культуры, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Интерфаксвчера в 11:16

Один из погибших во время стрельбы под Воронежем закрыл своим телом сослуживцев

«Пытаясь забрать пистолет у Макарова, Акталиев „закрыл своим телом сослуживцев“ и получил смертельное ранение», — приводит «Интерфакс» текст письма командования войсковой части 45117, направленного в адрес родственников погибшего.
Kursk.comвчера в 10:43

В Москве за сутки умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 70 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 15:09

Взрыв прогремел на пути следования российской военной полиции в Сирии

На пути следования колонны российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, повреждения получит бронеавтомобиль «Тигр», сообщил 12 ноября заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.
Известиявчера в 14:03

Врачи оценили срок наибольшей заразности больных COVID-19

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — отмечала эксперт, указывая, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.
РБКвчера в 14:13

Ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя

Метод основан на знакомом медикам принципе гипервентиляции, суть которого в том, что интенсивное дыхание позволяет выводить этанол примерно в три раза быстрее, чем это происходит обычным способом - через печень.
Российская газетавчера в 09:14

В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах

Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа в штате отличаются незначительно, заявила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф.
РИА Новостивчера в 15:58

Черчесов вызвал Чалова в сборную России на ноябрьские матчи

Ранее футболист выступал за молодёжную национальную команду Как сообщила пресс-служба сборной России по футболу, было принято решение включить Фёдора Чалова, нападающего московского «ЦСКА», в состав национальной команды, ведь трое игроков Станислава Черчесова не прошли тест УЕФА на наличие инфекции коронавируса.
Центральная Служба Новостей11 ноября в 11:34