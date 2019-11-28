В ВТБ сказали, что платежи «Аэрофлота» будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.

с чего всё началось

«ВТБ Лизинг» разрешил компании «Аэрофлот» выплатить лизинг за 67 самолетам позже, чем было запланировано, пишет «Коммерсантъ». Платежи перенесли с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. По информации издания, общая сумма отсроченных платежей — $180–220 млн.

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