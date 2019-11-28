Коронавирус
Полит.ру«Аэрофлоту» дали отсрочку по лизинговым платежам
«ВТБ Лизинг» разрешил компании «Аэрофлот» выплатить лизинг за 67 самолетам позже, чем было запланировано, пишет «Коммерсантъ». Платежи перенесли с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. По информации издания, общая сумма отсроченных платежей — $180–220 млн.
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с чего всё началось
В ВТБ сказали, что платежи «Аэрофлота» будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.Коммерсантъвчера в 18:31
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Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Здоровье
В Петербурге временно запретили плановую госпитализацию
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила временно запретить плановую госпитализацию пациентов в стационары.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта
С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Наука
Самцы и самки мышей по-разному реагируют на голодание
В некоторых аспектах самки и самцы реагировали на отсутствие пищи одинаково.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Общество
Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам
Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники
Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
Травников рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
Губернатор Андрей Травников рассказал о дополнительных мероприятиях.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Армия и оружие
В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»
В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».