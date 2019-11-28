Коронавирус

Полит.руПолит.ру«Аэрофлоту» дали отсрочку по лизинговым платежам

«ВТБ Лизинг» разрешил компании «Аэрофлот» выплатить лизинг за 67 самолетам позже, чем было запланировано, пишет «Коммерсантъ». Платежи перенесли с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. По информации издания, общая сумма отсроченных платежей — $180–220 млн.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Аэрофлоту» дадут время на деньги

В ВТБ сказали, что платежи «Аэрофлота» будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

«ВТБ Лизинг» предоставил «Аэрофлоту» отсрочку по платежам за лизинг самолетов

Вести.Ru05:50

«Коммерсантъ»: ВТБ предоставит «Аэрофлоту» каникулы по лизингу 67 самолетов

Ведомостивчера в 19:28

«Ъ»: «ВТБ Лизинг» отсрочит часть платежей «Аэрофлота» из-за коронавируса

ТАСС02:55

«Коммерсантъ» узнал о предоставлении «Аэрофлоту» лизинговых каникул

РБК01:34

Ъ: «ВТБ Лизинг» вводит лизинговые каникулы для «Аэрофлота» из-за коронавируса

Znak.comвчера в 20:57

«Аэрофлот» договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе платежей по 20% авиапарка

Интерфакс03:58

«Аэрофлоту» дадут время на деньги

Коммерсантъвчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Экономика

«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
BFM.ru 09:19
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета вчера в 05:04
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Здоровье

В Петербурге временно запретили плановую госпитализацию

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила временно запретить плановую госпитализацию пациентов в стационары.
Город+ 09:54
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Общество

Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта

С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Интерфакс - Россия 07:49
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Наука

Самцы и самки мышей по-разному реагируют на голодание

В некоторых аспектах самки и самцы реагировали на отсутствие пищи одинаково.
Naked Science 11:25
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Общество

Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам

Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Взгляд.ру 11:48
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники

Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Военное дело 08:41
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Здоровье

Травников рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Губернатор Андрей Травников рассказал о дополнительных мероприятиях.
Atas.info 03:33
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Актуальные Новости 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное