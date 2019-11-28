Коронавирус

Полит.руПолит.ру«Аэрофлоту» дали отсрочку по лизинговым платежам

«ВТБ Лизинг» разрешил компании «Аэрофлот» выплатить лизинг за 67 самолетам позже, чем было запланировано, пишет «Коммерсантъ». Платежи перенесли с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. По информации издания, общая сумма отсроченных платежей — $180–220 млн.
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с чего всё началось

«Аэрофлоту» дадут время на деньги

В ВТБ сказали, что платежи «Аэрофлота» будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.
Коммерсантъ23 марта в 18:31

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«ВТБ Лизинг» предоставил «Аэрофлоту» отсрочку по платежам за лизинг самолетов

Вести.Ruвчера в 05:50

«Коммерсантъ»: ВТБ предоставит «Аэрофлоту» каникулы по лизингу 67 самолетов

Ведомости23 марта в 19:28

«Ъ»: «ВТБ Лизинг» отсрочит часть платежей «Аэрофлота» из-за коронавируса

ТАССвчера в 02:55

«Коммерсантъ» узнал о предоставлении «Аэрофлоту» лизинговых каникул

РБКвчера в 01:34

Ъ: «ВТБ Лизинг» вводит лизинговые каникулы для «Аэрофлота» из-за коронавируса

Znak.com23 марта в 20:57

«Аэрофлот» договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе платежей по 20% авиапарка

Интерфаксвчера в 03:58

«Аэрофлоту» дадут время на деньги

Коммерсантъ23 марта в 18:31
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Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 23 марта в 14:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело вчера в 04:34
Здоровье

Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия

Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Евразия Daily 23 марта в 10:44
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика

Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину. Распоряжение об этом же сделало правительство России.
Piter.tv вчера в 12:57
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском 23 марта в 15:08
Здоровье

Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Live24 вчера в 08:12
Экономика

В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%

В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 12:48
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM вчера в 08:19
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Единоборства

Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° вчера в 19:37
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 23 марта в 11:18
Космос

Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля

V-kosmose.com 23 марта в 07:02
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости вчера в 20:23
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
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