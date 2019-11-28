Коронавирус
Полит.ру«Аэрофлоту» дали отсрочку по лизинговым платежам
«ВТБ Лизинг» разрешил компании «Аэрофлот» выплатить лизинг за 67 самолетам позже, чем было запланировано, пишет «Коммерсантъ». Платежи перенесли с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. По информации издания, общая сумма отсроченных платежей — $180–220 млн.
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с чего всё началось
В ВТБ сказали, что платежи «Аэрофлота» будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.Коммерсантъ23 марта в 18:31
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«Коммерсантъ»: ВТБ предоставит «Аэрофлоту» каникулы по лизингу 67 самолетов
Ведомости23 марта в 19:28
Ъ: «ВТБ Лизинг» вводит лизинговые каникулы для «Аэрофлота» из-за коронавируса
Znak.com23 марта в 20:57
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