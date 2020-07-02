Экономика
REGNUM«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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