Экономика
REGNUM«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности
Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого Дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com вчера в 11:21
Политика
Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны.
Известия 06:42
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Единоборства
Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью
Рамазан Рабаданов, друг семьи Нурмагомедовых, рассказал, в каком состоянии находился Абдулманап Нурмагомедов накануне смерти.
CT news 08:26
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
Общество
Высшая школа экономики реорганизует три факультета в 2020 году
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" намерен реорганизовать факультет права, факультет бизнеса и менеджмента и факультет гуманитарных наук в 2020 году.
ТАСС 08:32
Армия и оружие
В Кремле оценили сообщения о выбросе радиации на севере Европы
В Кремле считают, что сообщения о повышении радиационного фона в северной Европе не стоят беспокойства.
Газета.Ru 08:02
Политика
Козак прибыл в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе
Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл в Берлин, чтобы встретиться с политсоветниками "нормандского формата", пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в ФРГ.
Газета.Ru 05:15
Общество
В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля
Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания.
Омскрегион 07:09
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет.
Live24 07:08
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском вчера в 08:27
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Культура
Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
Игры
Первые впечатления от Mortal Shell. Очень тёмные души
Наверное, можно, но, судя по бета-версии Mortal Shell, до игр FromSoftware ей как Дранглику до рая земного.
Игромания.ру вчера в 06:00
Происшествия
Источник: задержан председатель общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев
Бывший депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев задержан в качестве подозреваемого.
БИЗНЕС Online 07:41
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
Американские СМИ со ссылкой на военных аналитиков и чиновников НАТО сообщают, что 10 российских подводных лодок участвовали в маневрах в Северной Атлантике.
Газета.Ru 03:39
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Технологии
Авторы Shadow Warrior намекнули на создание новой игры серии
Похоже, создатели Shadow Warrior работают над новой игрой серии. На это польская студия Flying Wild Hog намекнула в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Тарзан устроил шоу на росписи с Королевой в ЗАГСе
Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал архивное видео со свадьбы с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 04:28
Общество
В Тульской области действующие ограничения продлены по 10 июля
В Тульской области действующие ограничения продлены по 10 июля Подписаны изменения в Указ.
MySLO.ru 08:20
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Общество
«Ростелеком» сообщил о проблемах с интернетом в Сахалинской области
Магистральные линии связи «Ростелекома» в Хабаровском крае и в Сахалинской области были повреждены сторонними организациями, вследствие чего у клиентов компании возникли сложности с доступом в интернет, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 07:44