Экономика
REGNUM«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Общество
Названы самые безопасные места во время грозы
ТК Звезда 19:51
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Кино
Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition
NewInform вчера в 05:00
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com вчера в 11:21
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Кино
Вышел трейлер комедии «Американский огурчик» о засоленном на век иммигранте
ИА Красная Весна 15:05
Фигурное катание
Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию
Россиянка Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с оглашением Алиной Загитовой своего мнения по голосованию за поправки в Конституции РФ.
CT news вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович.
ОК! 12:45
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Политика
Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Кино
«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие
Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 вчера в 11:25
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
Общество
В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым
RT на русском 20:12
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
Культура
«Вечерний Ургант» уходит на каникулы с Дуа Липой и Леонидом Агутиным
Гостями в студии станут Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский и Feduk, а британская певица Дуа Липа по видеосвязи ответит на вопросы телезрителей и ведущего Ивана Урганта.
ИА InterMedia 12:42
Общество
Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей
Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года.
Би-порт 03:32
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Гуру макияжа или заносчивая самоучка: как шла к успеху Гоар Аветисян.
StarHit.ru 12:18