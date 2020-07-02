Экономика
REGNUM«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Общество
В Ростовской области откроют детские сады, пляжи и бассейны
Ростов-на-Дону, 3 июля 2020, 18:23 — REGNUM В Ростовской области в полном объёме возобновят работу детские сады и откроются пляжи.
REGNUM 11:23
Общество
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
CT news 10:12
Киберспорт
За игрой стримеров в новый шутер от Ubisoft следили 450 тысяч человек
Геймеры настолько заинтересовались этой игрой, что за тестированием стимерами геймплея Hyper Scape на Twitch следили свыше 450 000 человек.
Evo-rus.com 09:41
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Чиновник Минобрнауки и бизнесмен задержаны из-за хищения 40 млн рублей
Бизнесмен и чиновник Министерства науки и высшего образования России задержаны по подозрению в хищении 40 млн рублей.
Известия 11:18
Экономика
Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов
Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Игры
В Steam обнаружили лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn
В Steam нашли лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в 2017-м.
Cyber.sports.ru 10:14
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Здоровье
Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом
По поручению мэра столицы для помощи в борьбе с коронавирусом московские бригады врачей уже побывали в Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Дагестане, в Забайкальском крае, во Владимире и Пскове, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
Российская газета 11:08
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности
В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
Футбол
РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца
Российская премьер-лига (РПЛ) огласила список претендентов на звание лучшего игрока месяца по итогам июня.
RT на русском 06:35
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Космос
НАСА собирается в тестовом режиме сбить с курса астероид
Научная Россия вчера в 10:00
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Здоровье
Медики назвали защищающий от рака и укрепляющий кости продукт
Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург утверждает, что горох защищает от рака и укрепляет кости из-за высокого содержания белка и кремния.
ToDay News Ufa 10:44