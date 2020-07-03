Экономика
REGNUM«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для «удаленки»
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Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
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Главный санитарный врач Свердловской области в своем письме на имя губернатора заявил о занижении реального числа новых случаев COVID-19.
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В Саратове отказавшийся от госпитализации пациент с COVID-19 скончался
Саратов, 3 июля 2020, 12:14 — REGNUM В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 45-й пациент, сообщает регион64 со ссылкой на областной минздрав.
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