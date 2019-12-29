Происшествия

Газета.RuГазета.RuОпубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, при котором погибли 15 человек и еще 50 получили травмы и были госпитализированы. Напомним, борт рейса 2100, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан, упал утром 27 декабря.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал
 поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.
РБК00:36

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Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

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