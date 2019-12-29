с чего всё началось

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, при котором погибли 15 человек и еще 50 получили травмы и были госпитализированы. Напомним, борт рейса 2100, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан, упал утром 27 декабря.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).

Кино Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту» Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".

Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Финансы Курс доллара снизился до 61,78 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.

Футбол Де Росси может вернуться в «Рому» По данным источника, представители американской компании уже контактировали с Де Росси, обсуждая его возвращение в качестве члена администрации или тренерского штаба клуба.

Политика Украина передала республикам Донбасса всех пленных по обмену Ранее представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила о завершении первого этапа обмена между ЛНР и Украиной.