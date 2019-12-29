с чего всё началось

Международный аэропорт города Алма-Аты, при вылете из которого 27 декабря потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.

Происшествия Под Красноярском горит магазин с пиломатериалами Пожарные тушат возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Общество Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.

Здоровье Врач рассказала об особенностях приема витамина D Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.

Единоборства Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.

Шоу-бизнес Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек «Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».

Политика Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.