Происшествия
ТАССАэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы
Международный аэропорт города Алма-Аты, при вылете из которого 27 декабря потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
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Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.РБК00:36
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