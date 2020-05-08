Экономика

REGNUMREGNUMАэропорт Алма-Аты продали за $415 млн

Алма-Ата, Казахстан, 8 мая 2020, 12:21 — REGNUM Холдинг TAV Airports Holding совместно с консорциумом VPE Capital купил международный аэропорт Алма-Аты за $415 млн, сообщили в пресс-службе холдинга. Компания подписал договор купли-продажи объекта. Доля холдинга составит не менее 75%.
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с чего всё началось
Турецкая компания TAV Airports совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital приобрела 100% акций аэропорта Алма-Аты, сообщается на сайте
 турецкого холдинга.
Фергана03:40

Подробнее о событии

Турецкая компания выкупила аэропорт Алматы

Profi.travel08:01

В Казахстане продали международный аэропорт за 415 миллионов долларов

Южный Федеральный06:55

Аэропорт Алма-Аты продали турецкому холдингу за $415 млн

Фергана06:34

Кому война, а кому… Турецкий холдинг купил крупнейший аэропорт Казахстана

ИА Красная Весна05:25

Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн

REGNUM05:21

Главный аэропорт Казахстана продали турецким инвесторам

Профиль04:48
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
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Car.ru 13:56
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Общество

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Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Гаджеты

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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
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Здоровье

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
RT на русском 13:40
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Общество

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Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Газета.Ru 06 мая в 14:47
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 16:44
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
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Политика

Москва ответила на японские инсинуации о Брежневе и Курилах

МИД России прокомментировал инсинуации в СМИ Японии о неких неизвестных ранее высказываниях генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.
Взгляд.ру 16:58
Общество

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ТАСС вчера в 23:09
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Футбол

Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»

Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
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Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
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Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы

Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
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Происшествия

Источник: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство

ТАСС 15:40
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина

Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России

Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 09:24
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель

Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
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Боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство

REGNUM 06:52
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В Подмосковье режим самоизоляции продлили до конца мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому действующий в регионе режим самоизоляции продлевается до 31 мая текущего года, сообщает телеканал «360».
Петербургский дневник 03:29
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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Наука

Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
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TAV Airports
Турецкая компания
Совместное предприятие, созданное в 1997 году группами компаний Tepe и Akfen, а также Airport Consulting Vienna. На 2010 год TAV Airports являлась ведущим оператором аэропортов в Турции - в соответствии со статистикой пассажирских перевозок от DHMI. Аэропорты, принадлежащие или управляемые TAV Airports Holding, обслуживают приблизительно 420 тысяч рейсов и перевозят в среднем 48 млн пассажиров в год. За 2012 год компания заработала 753 миллионов евро; с 23 февраля 2007 года акции TAV котируются на Стамбульской фондовой бирже под сокращением «TAVHL».
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 1 марта 2020 года, составляет 18 671 900 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 6 человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 млн человек - Алма-Ата. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения.
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