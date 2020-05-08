Экономика
REGNUMАэропорт Алма-Аты продали за $415 млн
Алма-Ата, Казахстан, 8 мая 2020, 12:21 — REGNUM Холдинг TAV Airports Holding совместно с консорциумом VPE Capital купил международный аэропорт Алма-Аты за $415 млн, сообщили в пресс-службе холдинга. Компания подписал договор купли-продажи объекта. Доля холдинга составит не менее 75%.
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с чего всё началось
Турецкая компания TAV Airports совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital приобрела 100% акций аэропорта Алма-Аты, сообщается на сайте турецкого холдинга.Фергана03:40
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Продажи автомобилей в России обвалились на 64%
Объемы продаж автомобилей на отечественном потребительском рынке резко упали, снижение в апреле составило 64,4% по отношению к аналогичному периоду времени 2019 года.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
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Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
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Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
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Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы
Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
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Источник: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство
ТАСС 15:40
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В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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