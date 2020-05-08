с чего всё началось

Алма-Ата, Казахстан, 8 мая 2020, 12:21 — REGNUM Холдинг TAV Airports Holding совместно с консорциумом VPE Capital купил международный аэропорт Алма-Аты за $415 млн, сообщили в пресс-службе холдинга. Компания подписал договор купли-продажи объекта. Доля холдинга составит не менее 75%.

Авто Продажи автомобилей в России обвалились на 64% Объемы продаж автомобилей на отечественном потребительском рынке резко упали, снижение в апреле составило 64,4% по отношению к аналогичному периоду времени 2019 года. 26

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 35

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 7

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 600

Здоровье В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме. 11

Общество Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900 Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице. 3

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 7

Политика Москва ответила на японские инсинуации о Брежневе и Курилах МИД России прокомментировал инсинуации в СМИ Японии о неких неизвестных ранее высказываниях генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 565

Футбол Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи» Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.

Политика Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

Политика Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 193

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,6K

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 124

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 9

Общество Собянин ввел обязательное ношение масок Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 3,1K

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 31

Авто Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач. 5

Общество В Подмосковье режим самоизоляции продлили до конца мая Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому действующий в регионе режим самоизоляции продлевается до 31 мая текущего года, сообщает телеканал «360». 1,2K