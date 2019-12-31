Армия и оружие

Life.ruLife.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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Число жертв ракетной атаки возле аэропорта Багдада выросло до 8

Эхо Москвывчера в 20:04

У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

Lenta.ruвчера в 18:22

СМИ: ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на аэропорт Багдада

ТАССвчера в 18:28

У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

РБКвчера в 17:59

Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела

Коммерсантъвчера в 17:59

По меньшей мере восемь человек погибли при обстреле Багдада

RT на русскомвчера в 20:12

При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский

РИА Новостивчера в 18:28
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Происшествия

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 22:17
Футбол

«Севилья» – «Атлетик» Бильбао: центральный матч тура

Все про Спорт ру 01 января в 12:04
Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Известия вчера в 22:42
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

МедиаПоток 31.12.19 в 01:47
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

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Lenta.ru 01 января в 20:37
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Газета.Ru вчера в 16:49
Кино

Шварценеггер думает о завершении карьеры

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RT на русском 00:00
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В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

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32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
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Выезд из Холмского морского порта заблокирован

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Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Армия и оружие

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