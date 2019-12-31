Армия и оружие
Life.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Футбол
«Севилья» – «Атлетик» Бильбао: центральный матч тура
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Общество
Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына
Экономика
Впервые за пять лет на рынке труда наметится качественный сдвиг
Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", дала прогноз по рынку труда на 2020 год и назвала самые перспективные профессии.
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Кино
Шварценеггер думает о завершении карьеры
72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Общество
Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования (VJTF) НАТО в 2020 году.
Общество
Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Транспорт
Выезд из Холмского морского порта заблокирован
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.