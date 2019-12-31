Три ракеты попали в аэропорт Багдада, заявили представители иракской армии 3 января, сообщает Аль-Арабия. Погибло восемь человек, взорвано две машины. По сообщениям СМИ среди погибших один из лидеров иракской шиитской организации «аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.

Политика Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.

Армия и оружие Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

Происшествия В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.

Шоу-бизнес Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.