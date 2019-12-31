Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаАэропорт Багдада подвергся ракетной атаке

Три ракеты попали в аэропорт Багдада, заявили представители иракской армии 3 января, сообщает Аль-Арабия. Погибло восемь человек, взорвано две машины. По сообщениям СМИ среди погибших один из лидеров иракской шиитской организации «аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.
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