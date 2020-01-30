Происшествия
Газета.RuБомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.
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На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Происшествия
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Совет ЕС согласовал условия Brexit
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Общество
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В Киеве разместили билборды с фразой «Россия — наш стратегический партнер». Рекламные щиты были размещены по всей столице Украины.
Общество
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Общество
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Минобрнауки РФ издало приказ о продлении до 2 марта каникул студентам из Китая, обучающимся в российских вузах.
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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Гаджеты
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Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей.
Здоровье
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Энергетика
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Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Авто
В России подорожали все модели марки Haval
Сильнее всего прибавил в цене рамный внедорожник Haval H9: «плюс» 70 тысяч к старому ценнику. За него придется заплатить 2 602 000 рублей.
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Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
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Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев
Президент России Владимир Путин назначил Олега Николаева врио губернатора Чувашии.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.