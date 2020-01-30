Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

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