Происшествия

Газета.RuГазета.RuБомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.
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