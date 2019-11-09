Происшествия
ТАССАэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе
Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга эвакуировали в связи с поступившим сообщением об угрозе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.
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Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной
КП - Екатеринбургвчера в 23:45
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Общество
В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам
Контроль за количеством времени, которое дети проводят в онлайн-играх может быть осложнен тем, при регистрации пользователи часто используют родительские номера телефонов.
Pravda.Ru 07 ноября в 06:32
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Виталину ради матери своего ребёнка
Как уже писала "КП", эффектная блондинка Татьяна Гудзева недавно родила скандальному певцу Прохору Шаляпину сына Федора.
Комсомольская правда вчера в 11:57
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат 07 ноября в 21:47
Авто
В России резко сократились продажи новых автомобилей
В октябре 2019 года в России резко сократились продажи легковых автомобилей.
МонаВиста вчера в 08:25
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Авто
Volkswagen показала первые изображения нового минивэна Viloran
Сегодня компания Volkswagen показала первые изображения нового минивэна Viloran, анонсировав его презентацию на мотор-шоу в Гуанчжоу.
Tvoe-avto.com 07 ноября в 16:04
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском вчера в 13:53
Происшествия
В Брянске чиновника мэрии Шарова задержали сотрудники ФСБ
Как удалось выяснить телеканалу «Городской» в задержании высокопоставленного чиновника участвовали сотрудники ФСБ.
Городской телеканал (Брянск) 00:42
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
Украина хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров
Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
РЕН ТВ вчера в 22:34
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ
Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
Discover24 вчера в 04:04
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Здоровье
Социолог объяснила болезни миллениалов России
Дехтярь считает, что в России должна проводиться определённая работа с молодёжью для её социальной адаптации, сообщает URA.RU.
Южный Федеральный вчера в 23:47
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 вчера в 03:32
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru 07 ноября в 16:41