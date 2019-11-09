Происшествия

ТАССТАССАэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга эвакуировали в связи с поступившим сообщением об угрозе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.
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Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной

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Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
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Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
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