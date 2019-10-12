Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.

Политика Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.

Футбол Спартак-2 — Торпедо (Москва) 2:3 Чемпион СССР 1979 года в составе московского "Спартака", экс-генеральный директор "красно-белых" Сергей Шавло нанес символический удар перед матчем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Спартаком-2" и столичным "Торпедо".

Экономика СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Политика Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.