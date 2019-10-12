Общество

REGNUMREGNUMАэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна

Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани.
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Улицы Токио буквально вымерли, несмотря на выходной день

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Из-за тайфуна «Хагибис» в Токио закрываются магазины, аптеки и рестораны

РИА Новостивчера в 22:01

Токийский аэропорт Ханэда полностью приостановит работу из-за тайфуна «Хагибис»

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Аэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна

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Тайфун «Хагабис» подходит к Японии

News.ruвчера в 23:10

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Магазины и аптеки в Токио закрылись из-за тайфуна

Газета.Ruвчера в 21:52
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В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
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Хорошая шутка получилась, — прокомментировал Фёдор Кудряшов.
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Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
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Чемпион СССР 1979 года в составе московского "Спартака", экс-генеральный директор "красно-белых" Сергей Шавло нанес символический удар перед матчем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Спартаком-2" и столичным "Торпедо".
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Скончался голливудский актер Роберт Форстер

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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

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В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ

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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
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