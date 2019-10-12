Общество

REGNUMREGNUMАэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна

Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани.
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Из-за тайфуна «Хагибис» в Токио закрываются магазины, аптеки и рестораны

РИА Новостивчера в 22:01

Токийский аэропорт Ханэда полностью приостановит работу из-за тайфуна «Хагибис»

ТАСС01:44

Аэропорт «Ханеда» в Токио прекратил работу из-за тайфуна

REGNUM00:43

Токио закрывает аэропорты и магазины из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис»

Политика Сегодня02:25

Магазины и аптеки в Токио закрылись из-за тайфуна

Газета.Ruвчера в 21:52
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Российская газета вчера в 20:27
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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

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Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Армия и оружие

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Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

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Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13
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