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Аэропорт Хургады задержал рейсы из-за непогоды

Генеральное консульство России в египетской Хургаде предупредило о задержках авиарейсов в российские и другие города на 2-3 часа.
Коммерсантъ
"Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы", — сообщило консульство.
РИА Новости
"Актуальные сведения о времени отправления воздушных судов необходимо в обязательном порядке получать у представителей туроператоров и авиакомпаний", — подчеркнули в дипмиссии.
РИА Новости
Непогода обрушилась на египетскую Хургаду в минувшую субботу, 1 января.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Генконсульство РФ в Хургаде: рейсы из Египта в Россию задерживаются из-за непогоды
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Генконсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов
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