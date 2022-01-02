"Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы", — сообщило консульство.
Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон и его союзники готовы принять решительные меры в случае российского вторжения на Украину, сообщил Белый дом.
Умные часы Noise ColorFit Caliber оснащены большим 1,69-дюймовым плоским ЖК-экраном, они поддерживают более 150 сменных циферблатов, более 60 спортивных режимов и предоставляет различные функции мониторинга состояния здоровья.