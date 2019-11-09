Происшествия
ТагилСити.руАэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сегодня утром в Кольцово была объявлена эвакуация. В диспетчерскую службу поступило сообщение от неизвестного о минировании аэропорта, сообщает E1. На место прибыла полиция, сотрудники спецслужб, скорая и МЧС.
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с чего всё началось
Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.Екатеринбург Онлайн01:37
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Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной
КП - Екатеринбургвчера в 23:45
Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция
Екатеринбург Онлайн01:37
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