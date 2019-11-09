Происшествия

ТагилСити.руТагилСити.руАэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня утром в Кольцово была объявлена эвакуация. В диспетчерскую службу поступило сообщение от неизвестного о минировании аэропорта, сообщает E1. На место прибыла полиция, сотрудники спецслужб, скорая и МЧС.
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с чего всё началось

Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция

Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.
Екатеринбург Онлайн01:37

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Эвакуация в Кольцово и новые правила пользования метро в Екатеринбурге: главное к этому часу

Областная газета04:00

В аэропорту «Кольцово» завершили проверку после сообщения «об угрозе»

РИА Новостивчера в 22:55

Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной

КП - Екатеринбургвчера в 23:45

Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

ТАССвчера в 22:37

Пассажиров аэропорта Екатеринбурга эвакуировали из-за сведений об угрозе

РБКвчера в 22:29

Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция

Екатеринбург Онлайн01:37

В Кольцово всех пассажиров эвакуировали на улицу

Znak.comвчера в 21:29
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Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

РБК 02:46
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Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
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Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
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Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе

Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
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Шоу-бизнес

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Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
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Происшествия

Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе

В Кировском районе Уфы задержали сбежавшего три дня назад из мелеузовской колонии осужденного.
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес

Венсан Кассель признался жене в любви на русском языке

Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия

Задержанного в Брянске чиновника Шарова обвиняют в получении взятки

Городской телеканал (Брянск) 04:56
Происшествия

Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Экономика

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 02:33
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Авто

Volkswagen показала первые изображения нового минивэна Viloran

Автомобиль, который позицианируют как «роскошный минивэн», предназначен в первую очередь для рынка Китае и местных бизнесменов.
SpeedMe 07 ноября в 06:15
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф вчера в 02:21
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

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Тарасов: пусть Бузова покажет заявление

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Авто

5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Зима близко, и многие водители традиционно «переобувают» свои машины в шипованные шины.
АвтоВзгляд 04:05
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Футбол

Испанский судья обнаружил икру в номере перед матчем на Украине

Испанский судья Итурральде Гонсалес рассказал о том, как обнаружил огромное количество икры в своем гостиничном номере перед матчем на Украине.
Газета.Ru 05:26
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Футбол

Роман Широков: «Интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации»

Трехкратный победитель чемпионата России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова», а также выразил уверенность, что из-за отсутствия определенных лидеров желто-синие могут столкнуться с проблемами в предстоящей игре с «Тамбовом».
Матч ТВ 05:53
Общество

Instagram начал отключать лайки в США

Социальная сеть Instagram приступает к тестированию функции, скрывающей число лайков под постами.
Телеканал 360° 03:50
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