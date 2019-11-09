Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.

с чего всё началось

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости". О какой именно угрозе сообщил звонивший, не уточняется.

Политика Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2 Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.

Экономика «Почта России» попросила денег из ФНБ Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Гаджеты Компания Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны Обе модели устройств пользуются неплохим спросом, а со сниженной ценой продажи еще вырастут.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

Культура Чем запомнился пятый выпуск шоу «Голос» В пятницу, 8 ноября, зрители Первого канала увидели пятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Голос».

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене актов СССР Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Президент Боливии заявил о попытке госпереворота Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.

Футбол Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана» Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».

Общество Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.

Шоу-бизнес Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.