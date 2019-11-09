Проводится проверка, — сообщили E1.RU в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

с чего всё началось

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