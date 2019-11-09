Происшествия
Газета.RuАэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
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Проводится проверка, — сообщили E1.RU в управлении на транспорте МВД России по УрФО.Екатеринбург Онлайнвчера в 20:53
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Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной
КП - Екатеринбургвчера в 23:45
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Технологии
Назначен новый глава совета по экспериментам на космических комплексах
«Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича — исполнительного директора по перспективным программам и науке», — говорится в решении.
RT на русском вчера в 20:37
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Политика
В Боливии некоторые полицейские поддержали протестующих
Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября.
Эхо Москвы вчера в 22:32
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru вчера в 19:22
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 07 ноября в 15:45
Происшествия
Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона
В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.
РБК вчера в 21:27
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке
Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра на Рублевском шоссе.
РБК вчера в 14:52
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика
«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
Интерфакс вчера в 05:52
Политика
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество
В торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета
В российских торговых центрах начали устанавливать аппараты для экспресс-диагностики диабета.
ФедералПресс вчера в 20:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь 07 ноября в 03:47
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Футбол
Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас
News.ru вчера в 05:18
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
РБК вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Культура
Критик Артемий Троицкий назвал самые «гнусные» телеканалы
Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал самые отвратительные и «гнусные» российские телеканалы.
News.ru вчера в 23:25
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Южный Федеральный вчера в 09:43
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59