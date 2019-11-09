Происшествия

Газета.RuГазета.RuАэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости". О какой именно угрозе сообщил звонивший, не уточняется.
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Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция

Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.
Екатеринбург Онлайн01:37

Подробнее о событии

Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

ТАССвчера в 22:37

Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция

Екатеринбург Онлайн01:37

Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной

КП - Екатеринбургвчера в 23:45

Эвакуация в Кольцово и новые правила пользования метро в Екатеринбурге: главное к этому часу

Областная газета04:00

Пассажиров аэропорта Екатеринбурга эвакуировали из-за сведений об угрозе

РБКвчера в 22:29

В аэропорту «Кольцово» завершили проверку после сообщения «об угрозе»

РИА Новостивчера в 22:55

В Кольцово всех пассажиров эвакуировали на улицу

Znak.comвчера в 21:29
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Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Известия 02:53
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Кино

Павел Деревянко анонсировал продолжение сериала «Дылды»

RuNews24.ru вчера в 08:39
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Транспорт

Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Хоккей

Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Известного режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

Эхо Москвы вчера в 18:09
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Футбол

Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским

Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году.
Нева Спорт 03:40
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Фигурное катание

Кацалапов и Синицина выиграли ритм-танец на Гран-при Китая

За идеально исполненный ритм-танец Синицина и Кацалапов получили от судей 85,39 балла — это новый личный рекорд пары.
Нева Спорт вчера в 03:56
Общество

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможном продолжении военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возобновления военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
News.ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском вчера в 13:21
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

Российская газета вчера в 19:50
Происшествия

Неизвестные застрелили мирового судью в Коми

Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Известия 04:17
Происшествия

Более 300 человек пострадали при землетрясении в Иране

Более 300 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана. Об этом информирует Associated Press.
RT на русском вчера в 07:00
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
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