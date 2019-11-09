Происшествия
Газета.RuАэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости". О какой именно угрозе сообщил звонивший, не уточняется.
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с чего всё началось
Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.Екатеринбург Онлайн01:37
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Как аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании: онлайн-трансляция
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Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной
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Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
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Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возобновления военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
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Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
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Более 300 человек пострадали при землетрясении в Иране
Более 300 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана. Об этом информирует Associated Press.
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Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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