Сегодня ранним утром в Кольцово объявили об эвакуации. Как говорят пассажиры, в аэропорт поступил звонок о минировании. По громкой связи всех просят покинуть аэропорт.

с чего всё началось

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости". О какой именно угрозе сообщил звонивший, не уточняется.

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